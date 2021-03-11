شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تسجل ذروة عام واليابانية تغلق مرتفعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت الأسهم الأوروبية ذروة عام الخميس، مع انحسار مخاوف من ارتفاع التضخم، بينما يترقب المستثمرون تصريحات البنك المركزي الأوروبي بشأن الزيادة الأخيرة في عائدات السندات، كما أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع الخميس، إذ اقتنص المستثمرون الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية التي تراجعت في وقت سابق، بيد أن المكاسب كبحها مستثمرون خفضوا مراكزهم في بعض الأسهم ذات الثقل. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المئة بحلول الساعة 08:09 بتوقيت جرينتش، مرتفعاً للجلسة الرابعة على التوالي، بعدما صعدت أسهم بورصة وول ستريت الليلة الماضية بفعل بيانات تضخم ضعيف، ومع إقرار الكونجرس الأمريكي أحد أكبر إجراءات التحفيز الاقتصادي في التاريخ. وكانت أسهم قطاعات التعدين والتجزئة والتكنولوجيا من بين أكبر الرابحين في أوروبا، وارتفعت ما بين واحد في المئة و1.7 في المئة، ومن المقرر أن يصدر قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية في الساعة 12:45 بتوقيت جرينتش، حيث سيحرص صناع القرار على تهدئة الأسواق بالإشارة إلى تسريع طباعة النقود لإبقاء تكاليف الاقتراض تحت السيطرة، وإعادة الالتزام بأدنى أسعار فائدة ممكنة حتى قطع شوط طويل في التعافي. وجنت أسهم منطقة اليورو 0.5 في المئة لتبلغ أعلى مستوى لها في أكثر من 13 عاماً، وقفز سهم رولز رويس 3.1 في المئة بعدما حققت شركة محركات السيارات البريطانية توقعاتها بإنفاق قدر أقل من المال هذا العام بعد تكبد خسارة أسوأ من المتوقع في 2020، وتراجع سهم دار هوجو بوس الألمانية للأزياء 4.2 في المئة بعدما قالت إنها تتوقع استمرار تأثر نشاطها بقيود مكافحة فيروس كورونا في الربع الأول من العام.

الأسهم اليابانية

وارتفع المؤشر نيكاي 0.6 في المئة إلى 29211.64 نقطة بينما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.27 في المئة إلى 1924.92 نقطة. وقال كويتشي كروس كبير الاستراتيجيين لدى ريسونا آست مانجمنت، إن «الأسهم المرتبطة بالنمو ساعدت السوق، لكن عمليات بيع في الأسهم ذات الثقل على المؤشر فرضت ضغوطاً أيضاً». وارتفع نيكاي لأعلى مستوى في 30 عاماً الشهر الماضي بفعل توقعات بانتعاش اقتصادي وأرباح أفضل من المتوقع للشركات، وقفزت أسهم شركات الشحن، لتصبح أكبر رابح على المؤشر نيكاي، إذ ارتفع سهم كاواساكي كيسن 12.71 في المئة وربح سهم ميتسوي أو.إس.كيه لاينز 7.45 في المئة، وارتفع سهم نيبون يوسن 7.3 في المئة. وقفز سهم بنك شينسي 5.46 في المئة بعد تقرير ذكر أن البنك يستحوذ على حصة عشرة في المئة في شركة بطاقات الائتمان والتمويل الاستهلاكي الأسترالية لاتيتيود فايننشال جروب. وتراجعت الأسهم المرتبطة بالرقائق، إذ نزل سهم طوكيو إلكترون 0.59 في المئة وخسر سهم موراتا للتصنيع 3.09 في المئة، ونزل سهم شركة المعدات الطبية تيرومو 2.2 في المئة مما شكل أكبر ضغط على المؤشر نيكاي، وتلاه سهم طوكيو إلكترون، وتقدم 127 سهماً على المؤشر نيكاي مقابل تراجع 93.