شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بدعم توقعات اقتصادية وتراجع مخزونات الوقود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط، الخميس، بعدما عزز توزيع اللقاحات للوقاية من وباء كوفيد-19 توقعات تعافي الاقتصاد وتراجعت مخزونات الوقود الأمريكية على نحو حاد، لكن ارتفاع مخزونات الخام بعد عاصفة في تكساس الشهر الماضي حد من المكاسب. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو/أيار 20 سنتاً أو ما يعادل 0.3 في المئة إلى 68.10 دولار للبرميل بحلول الساعة 0752 بتوقيت جرينتش، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل/نيسان 64.56 دولار للبرميل، مرتفعا 21 سنتا أو ما يعادل 0.3 بالمئة. وقال ستيفن إينس كبير استراتيجي الأسواق العالمية في شركة أكسي للخدمات المالية "انخفضت مخزونات البنزين... مما قدم موازنة في الاتجاه الصاعد ودفع في النهاية أسعار النفط لمستويات أعلى بفضل طلب قوي على المنتجات النهائية، بما (يشير) بالتي إلى تعاف اقتصادي". وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء إن مخزونات البنزين انخفضت 11.9 مليون برميل إلى 231.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من مارس/آذار، في حين توقع المحللون في استطلاع رويترز تراجعها بمقدار 3.5 مليون برميل. لكن مخزونات الخام زادت 13.8 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في الخامس من مارس آذار مسجلة 498.4 مليون برميل، وذلك مقارنة مع توقع المحللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة قدرها 816 ألف برميل، إذ استمرت تداعيات عاصفة شتوية في منتصف فبراير شباط على قطاع النفط بالولايات المتحدة والتي عطلت عمليات التكرير وأوقفت الإنتاج في تكساس. وعالميا، قال محللون وشركات تتبع حركة السفن إن المخزونات ظلت وفيرة مع ارتفاع المخزون من النفط الخام الأسبوع الماضي في مراكز برية وبحرية.

رويترز