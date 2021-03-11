شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر يكشف تفاصيل أيام الشارقة التراثية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم معهد الشارقة للتراث، الاثنين، في مركز فعاليات التراث الثقافي – البيت الغربي بمنطقة المريجة، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ 18 من أيام الشارقة التراثية؛ الحدث الفني والثقافي الذي يحتفي بتراث المنطقة والعالم ويقدم تقاليده وأزياءه وفنونه لمجتمع وزوّار الإمارات والمنطقة.

يشهد المؤتمر حضور د. عبد العزيز المسلم، رئيس المعهد، رئيس اللجنة العليا للأيام، وعائشة غابش، المنسق العام للأيام، وممثلين عن القيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

ويكشف المؤتمر موعد انطلاق الحدث وضيوفه لهذا العام، وأبرز فعالياته وأنشطته الإبداعية، وما يقدمه للجمهور من عروض فنية وشعبية وفعاليات جديدة تنقل تراث وتاريخ ثقافات العالم للجمهور.

وتعد أيام الشارقة التراثية، احتفالية تراثية وثقافية ينظمها سنوياً معهد الشارقة للتراث، للاحتفاء بالمظاهر التراثية والثقافية من عادات وتقاليد أصيلة متوارثة في المنطقة.