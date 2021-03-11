شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة يبدأ تصوير «ريتسا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ صناع الفيلم المصري الجديد «ريتسا» تصوير أولى مشاهد العمل، حيث نشر الفنان محمود حميدة أحد أبطال المسلسل صوراً من أول يوم تصوير للفيلم، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، وظهر في الصور عدد من أبطال العمل. وكتب في تعليق على الصور: «من أول يوم تصوير فيلم ريتسا، أحمد الفيشاوي، عائشة بن أحمد، وإخراج أحمد يسري».

«ريتسا» بطولة محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، عائشة بن أحمد، أمير المصري، مي الغيطي، كارولين عزمي، ومن تأليف معتز فتيحة، إخراج أحمد يسري ومن إنتاج «الجذور للإنتاج الفني» ومن المتوقع عرضه بعيد الأضحى المقبل.

