شكرا لقرائتكم خبر عن «نسل الأغراب».. بدون خلافات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك المخرج محمد سامي عبر «إنستجرام»، صورة من داخل موقع تصوير مسلسل «نسل الأغراب»، جمعته ببطلي العمل أحمد السقا وأمير كرارة، اللذين حملاه سوياً، وعلق سامي على الصورة قائلاً: مع نجوم نسل الأغراب. ونفت الصورة التي ظهر فيها الثلاثي مبتسمين، الشائعات التي انتشرت مؤخراً وتؤكد وجود خلافات بين كرارة وسامي، وهي الأقاويل التي حاول البعض من خلالها عمل بلبلة بين فريق عمل المسلسل، الذي لم يتوقف تصويره يوماً خلال الفترة الماضية إلا أثناء تغيير ديكورات وموقع التصوير كما أكد سامي.

«نسل الأغراب» بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر دياب، إدوارد، فردوس عبدالحميد، ومجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة «سينرجي»، ومن المقرر عرضه خلال رمضان المقبل.