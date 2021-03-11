شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم 11-3-2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس 11-3-2021، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى استقرارا عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.27 دولار أمريكى، أما 1 يورو سجل ارتفاعا ليسجل 1 يورو يسجل 4.49 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.46 ريال سعودى، و1 ريال سعودى بـــ 0.22 يورو، وأما عن سعر الذهب السعودى فشهد ارتفاعا اليوم بأسعاره واليكم التفاصيل :
وفى سياق متصل يترقب المستثمرون حاليا اجتماع البنك المركزى الأوروبى بشأن السياسات الذى يُعقد فى وقت لاحق اليوم لمعرفة ما إذا كان صانعو السياسات سيتخذون أى إجراء لكبح ارتفاع العوائد.
ونال مشروع قانون لتخفيف تداعيات كورونا فى الولايات المتحدة بقيمة 1.9 تريليون دولار بشكل نهائى موافقة أمس الأربعاء، ومن المتوقع أن يعطى دفعة قوية للتعافى الاقتصادى.
دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.
يورو (EUR)1 يورو يسجل 4.49 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.46 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.
ين يابانى (JPY)1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 28.92 ين ياباني.جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 4.19 جنيه مصرى.درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.
وارتفعت أسعار الذهب في السعودية، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية عند سعر 209.50 ريال سعودى، مقابل سعره أمس الأربعاء 207.31 ريال سعودى.
وارتفعت أسعار الذهب العالمى اليوم، لأعلى مستوياتها فى أكثر من أسبوع، بعد أن تسببت بيانات أضعف للتضخم فى الولايات المتحدة فى توقف تقدم عوائد الخزانة والدولار.
وربح الذهب فى المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1733.46 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0546 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الثالث من مارس، عند 1734.55 دولار في وقت سابق. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 1732.20 دولار.
سعر الذهب عيار 24بنحو 209.50 ريال بما يعادل 55.86$سعر الذهب عيار 22بنحو 192.04 ريال بما يعادل 51.20$ سعر الذهب عيار 21بنحو 183.31 ريال بما يعادل 48.87$ سعر الذهب عيار 18بنحو 157.13 ريال بما يعادل 41.89$ سعر الذهب عيار 14بنحو 122.21 ريال بما يعادل 32.58$ سعر الذهب عيار 12بنحو 104.75 ريال بما يعادل 27.93$ سعر أوقية الذهببنحو 6,515 ريال بما يعادل 1,737$ سعر جنيه الذهببنحو 1,467 ريال بما يعادل 391.00$ سعر كيلو الذهببنحو 209,498 ريال بما يعادل 55,855$