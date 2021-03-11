شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم 11-3-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس 11-3-2021، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى استقرارا عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.27 دولار أمريكى، أما 1 يورو سجل ارتفاعا ليسجل 1 يورو يسجل 4.49 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.46 ريال سعودى، و1 ريال سعودى بـــ 0.22 يورو، وأما عن سعر الذهب السعودى فشهد ارتفاعا اليوم بأسعاره واليكم التفاصيل :

وفى سياق متصل يترقب المستثمرون حاليا اجتماع البنك المركزى الأوروبى بشأن السياسات الذى يُعقد فى وقت لاحق اليوم لمعرفة ما إذا كان صانعو السياسات سيتخذون أى إجراء لكبح ارتفاع العوائد.

ونال مشروع قانون لتخفيف تداعيات كورونا فى الولايات المتحدة بقيمة 1.9 تريليون دولار بشكل نهائى موافقة أمس الأربعاء، ومن المتوقع أن يعطى دفعة قوية للتعافى الاقتصادى.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)1 يورو يسجل 4.49 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.46 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 28.92 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.19 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

وارتفعت أسعار الذهب في السعودية، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية عند سعر 209.50 ريال سعودى، مقابل سعره أمس الأربعاء 207.31 ريال سعودى.

وارتفعت أسعار الذهب العالمى اليوم، لأعلى مستوياتها فى أكثر من أسبوع، بعد أن تسببت بيانات أضعف للتضخم فى الولايات المتحدة فى توقف تقدم عوائد الخزانة والدولار.