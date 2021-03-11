شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 11-3-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 11-3-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء بالبنوك، مسجلا فى البنك الأهلى 49.00 جنيه للشراء، 52.14 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 48.96 جنيه للشراء، 52.14 جنيه للبيع، فى حين سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 51.71 جنيه للشراء، 52.18 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل تراجع الين الياباني نحو 0.2 % مقابل الدولار إلى 108.605. وساعدت الموافقة النهائية لمجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء على مشروع قانون الإنقاذ المالي من تبعات كوفيد-19 الخاص بالرئيس جو بايدن، والذي تبلغ قيمته 1.9 تريليون دولار، أيضا في تحسن شهية المخاطرة.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.71 جنيه للشراء.

52.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.00 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 48.96 جنيه.

52.14 جنيه للبيع مقابل سعره 52.14 جنيه

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.00 جنيه للشراء.

52.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس51.62 جنيه للشراء.

52.01 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib48.98 جنيه للشراء.

52.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية49.01 جنيه للشراء.

52.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.63 جنيه للشراء.

52.19 جنيه للبيع.