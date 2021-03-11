شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الخميس.. يسجل 4.15 جنيه بـ"الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الريال السعودى اليوم الخميس 11-3-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، مسجلا تباينا فى البنك الأهلي ليسجل 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 4.13 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل من المتوقع أن يشير البنك إلى وتيرة أسرع في طباعة النقود لكن دون الإضافة إلى حزمة سياسته القوية فعلا، ومن المقرر أن يتخذ البنك قراره بشأن السياسة النقدية يعقبه مؤتمر صحفي الساعة 1330 بتوقيت، جرينتش. وكان الدولار منخفضا نحو 0.2% عند 91.606 مقابل سلة من العملات، بعدما تراجع من ذروة ثلاثة أشهر عند 92.506 التي بلغها يوم الثلاثاء.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.15 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.13 جنيه. سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.15 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.13 جنيه.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.20 جنيه.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.14 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.08 جنيه للشراء. 4.19 جنيه للبيع.سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.08 جنيه للشراء.

4.24 جنيه للبيع.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.15 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.13 جنيه. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.15 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.13 جنيه.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.12 جنيه للشراء.

4.21 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.20 جنيه.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.10 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.10 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15 جنيه للشراء.

4.21 جنيه للبيع.