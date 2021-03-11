شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 11-3-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الخميس 11-3-2021، أمام الجنيه المصري، استقرارا ملحوظا، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعاره أمس الأربعاء بالبنوك المصرية.

وفى سياق متصل ارتفع سعر اليورو الأوروبى اليوم، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 18.66 جنيه للشراء، و18.80 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.63 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.24 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإستثمار العربى4.22 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عودة4.24 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.25 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.