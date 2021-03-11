شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الخميس 11-3-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر اليورو الأوروبى اليوم الخميس 11-3-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 18.66 جنيه للشراء، و18.80 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.58 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.63 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل هبط مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوع خلال التعاملات المبكرة بالجلسة الأوروبية اليوم وشهدت أسواق العملات شهية معتدلة للمخاطرة مع تحول الانتباه إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي لتحديد السياسة.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.63 جنيه للشراء.

18.75 جنيه للبيع.

18.80 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.75 جنيه. سعر اليورو فى بنك مصر18.67 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك مصر18.67 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.66 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.58 جنيه.

18.87 جنيه للبيع.

18.93 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.69 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.69 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى بنك البركة18.69 جنيه للشراء.

18.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.69 جنيه للشراء.

18.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.58 جنيه للشراء.

18.77 جنيه للبيع.