شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة المعدنية: طرح السيارات الكهربائية العام المقبل بسعر 300 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المهندس خالد الفقى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، بخطة الحكومة لتصنيع السيارات الكهربائية فى شركة النصر للسيارات بالاتفاق مع الجانب الصينى المتخصص فى هذا المجال، وبتصنيع اتوبيسات في الشركة الهندسية للسيارات، والتى انضمت فى وقت سابق من القابضة للنقل البحرى والبرى للقابضة المعدنية.

وأضاف خالد الفقى لـ"الخليج 365" أن السيارة الكهربائية من المتوقع طرحها فى السوق خلال عام، تحديدا أواخر العام المقبل، لافتا إلى أن سعرها المعلن يصل لنحو 300 ألف جنيه، بعد تحمل الحكومة نحو 50 ألف جنيه عن كل سيارة يتم بيعها فى المراحل الأولى من التصنيع، وذلك لتنشيط السوق، وجذب المواطنيين للشراء كنوع من حماية البيئة وهذا ما يطلق عليه الحافز الأخضر .

وأشار إلى أن هناك خطة أيضا لتصنيع سيارة تقليدية بشركة النصر للسيارات، مع تصنيع أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعى فى الشركة الهندسية، لاستغلال ثرواتنا المتاحة، وخفض استهلاك الوقود التقليدى؛ مما يؤدى لخفض التلوث بصفة عامة.

يذكر أنه يتم حاليا التواصل مع فريق العمل فى الصين والمكلف من الشركة الصينية دونج فينج بمتابعة العمل مع شركة النصر للسيارات بهدف السير قدما في إجراءات تجهيز مصنع شركة النصر للسيارات لتصنيع السيارة الكهربائية E70 فى مصر.

فى الوقت نفسه جارى طلب الحصول على مبلغ 2 مليار جنيه جزء منه من الشركة القابضة وجزء كقرض من عدد من البنوك لتجهيز وتهيئة شركة النصر للسيارات لتصنيع أول سيارة كهربائية فى مصر، ومن المنتظر خلال الأيام القادمة الحصول على هذا القرض، مع المضى قدما بتنفيذ البنية التحتية الخاصة ببناء محطات شحن السيارات بالكهرباء فى القاهرة والجيزة كمرحلة أولى.