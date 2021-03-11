مؤشرات البورصة المصرية ترتفع بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية

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القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 11237 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 2254 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 13743 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 4331 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 2215 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 3227 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 1440 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، أوراسكوم للاستثمار القابضة، شركة النصر للأعمال المدنية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العبور للاستثمار العقاري، العربية للصناعات الهندسية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، مصر للأسمنت-قنا، دلتا للطباعة والتغليف، بنك فيصل الإسلامي المصرية بالجنيه.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الأهرام للطباعة والتغليف، برايم القابضة للاستثمارات المالية، 270 ألف سهم، 20 ألف سهم، 1.68 مليون سهم، على التوالي، كما باع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 128.5 ألف سهم، وباع مجلس إدارة شركة دايس للملابس الجاهزة 6.82 مليون سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز الإسكندرية، 765 سهم، 50 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي سيدي كرير للبتروكيماويات، المجموعة المصرية العقارية، 635 ألف سهم، 135 ألف سهم، على التوالي، واشترى مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 500 سهم.

واشترى المساهم علي محمود عبد اللطيف محجوب عدد 331.8 ألف سهم بشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، بسعر 41.7712 جنيه بقيمة إجمالي 13.9 مليون جنيه ليرتفع نسبة المساهمة من 9.8326% إلى 10.7334%.

في سياق آخر أعلنت شركة ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، عن نتائجها المالية المجمعة خلال عام 2020، وبلغت إيرادات الشركة المجمعة 8.7 مليار جنيه عام 2020 مقابل 9.8 مليار جنيه عام 2019 بنسبة انخفاض 11.7%، وبلغ صافي أرباح الشركة المجمعة 336 مليون جنيه في 31 ديسمبر عام 2020 بانخفاض بلغ نحو 20.3% مقارنة بـ459 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2019.

في سياق منفصل أعلنت شركة الدلتا للتأمين، زيادة رأس المال من 126 مليون جنيه إلى 350 مليون جنيه بزيادة قدرها 224 مليون جنيه موزعة على 56 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم، وسوف يتم تمويل الزيادة من حساب الأرباح المرحلة وأرباح العام في 30 يونيو عام 2020، وذلك في صورة أسهم مجانية بواقع 1.778 سهم لكل سهم أصلي مع التزام الشركة بمراعاة أحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة.

كما أعلنت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، موافقة الجمعية العامة غير العادية على العرض المقدم من إحدى شركات بيت الخبرة للاستحواذ على كامل حصة شركة رمكو للإنشاءات العقارية -تابعة بنسبة 99.8%- في شركة أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية البالغة 99.95% من هيكل ملكيتها، ولن ينتج عن صفقة الاستحواذ حدوث أي معاملات نقدية لأي طرف حيث سيكون مقابل تنفيذ الصفقة هو قيام شركة بين الخبرة للتأجير التمويلي - تكنوليس- الدائنة بانهاء كفالة شركة رمكو لإنشاء القرى السياحي ومساهميها الحاليين وإبراء ذمتهم من أي مدفوعات أو مستحقات خاصة بأورينت للقرى السياحية لدى تكنوليس.

وكان مجلس إدارة شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، اعتمد نتيجة التقييم الصادر من المستشار المالي المستقل شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية بشأن تحديد القيمة العادلة لسهم شركة أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية، وجاء ملخص التقييم الخاص لأورينت للقرى والفنادق السياحية بنحو 1.090.85 مليار جنيه وأن قيمة حصة رمكو للإنشاءات العقارية 1.090.3 مليار جنيه حيث تمتلك 799.6 ألف سهم بواقع 1363 جنيه للسهم.