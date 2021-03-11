الاقتصاد

جلعاد يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 11-03-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم شركة جلعاد (GILD) في آخر جلساته، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مستنداً بذلك إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 64.00، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 68.30.

 

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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