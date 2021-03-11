شكرا لقرائتكم خبر عن إيه إم دي يعاود الانخفاض – تحليل – 11-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم شركة إيه إم دي (AMD) الانخفاض في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.29% بما يعادل -1.01 نقطة ليستقر على سعر 77.52 دولار، ولكن أمام ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف من جديد مستوى الدعم المحوري 73.85 استعداداً لكسره هذه المرة.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط