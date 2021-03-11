شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون يسيطر عليه الاتجاه التصحيحي الهابط – تحليل – 11-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة أمازون (AMAZON) في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، وتأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.17% بما يعادل -5.21 نقطة ليستقر السهم على سعر 3,057.64 دولار، كما يعاني السهم في الوقت نفسه من الضغط السلبي المتواصل لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن أمام ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 3,167.00، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 2,877.40.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط