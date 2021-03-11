شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يحاول تعويض جزء من خسائره السابقة – تحليل – 11-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم فايزر (PFE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.39% بما يعادل 0.48 نقطة ليستقر على سعر 34.93 دولار، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة على المدى القصير، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ولكن بالرغم من ارتفاع السهم إلا أنه يظل مستقراً دون مستوى المقاومة 35.45، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة صاعدة على المدى المتوسط (من 27.90 إلى 43.01)، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 35.46، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 33.69 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه