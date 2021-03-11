شكرا لقرائتكم خبر عن بايدو يستسلم للضغط السلبي – تحليل – 11-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم بايدو (BIDU) من جديد بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، بعدما صعد خلال تداولاته الأخيرة في محاولة منه لتعويض جزء من خسائره السابقة، ولتصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، إلى أن اصطدم السهم بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أجبره على الارتداد انخفاضاً وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 265.00، ليستهدف من جديد مستوى الدعم 230.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط