شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحافظ على مكاسبه قبيل قرارات المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليحافظ على مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، فى ظل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، بعد تراجع عائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة ،يأتي هذا قبيل صدور قرارات المركزي الأوروبي فى ختام اجتماعه الدوري لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لاقتصاد منطقة اليورو.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.3% إلى 1.1968$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1928 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1915$.

حقق اليورو بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.25% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أربعة أشهر عند 1.1835 $.

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.3% ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى نحو أسبوع عند 91.52 نقطة ، عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا التراجع فى ظل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، إقبالا على شراء الأصول ذات المخاطر المرتفعة أو الأصول غير المدرة للعائد ، بفضل تراجع عوائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس قرابة 3% ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مبتعدا عن أعلى مستوى فى 13 شهرا عند 1.622% المسجل أواخر الأسبوع الماضي.

الانخفاض الحالي فى عوائد السندات الأمريكية ، يأتي بعدما أظهرت بيانات نمو أسعار المستهلكين الأساسية فى الولايات المتحدة بشكل طفيف وبأقل من التوقعات خلال شباط/فبراير.

يختتم البنك المركزي الأوروبي فى وقت لاحق اليوم ،اجتماعه الدوري لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لاقتصاد منطقة اليورو ، خاصة بعد التطورات الأخيرة لجائحة كورونا وتخفيف القيود فى بعض الدول بعد انطلاق حملات التطعيم ضد العدوى الفيروسية.

قرار الفائدة الأوروبية وبيان السياسة النقدية يصدر بحلول الساعة 12:45 بتوقيت جرينتش ، وتتحدث كريستين لاغارد رئيسة المركزي الأوروبي بحلول الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش.

وخلال اجتماع البنك فى 10 كانون الأول/ديسمبر الماضي ، وسع البنك البرنامج الطارئ لشراء السندات والمعروف اختصارا بـ"PEPP" بمقدار 500 مليار يورو إلى إجمالي 1.850 تريليون يورو شهريا.

وقالت كريستين لاجارد خلال الاجتماع السابق فى 21 كانون الثاني/يناير الماضي ، إن وباء كورونا "لا يزال يشكل مخاطر جسيمة" على اقتصاد منطقة اليورو.