شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة: تنفيذ المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا في 16محافظة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بزيارة إلي فرع الجهاز بمحافظة الإسكندرية ومركز إعداد القادة بالابراهيمية، وذلك في إطار لقاءات متابعة سير العمل بالفرع، وقرر بدء تدريب عدد من العاملين بالفرع تمهيدا لتنفيذ الربط إلالكتروني مع المقر الرئيسي للجهاز عبر استخدام منظومة التراسل الرقمي الداخلي.

كما عقد رئيس الجهاز لقاء مع العاملين واستمع منهم إلي طموحاتهم وتصوراتهم للارتقاء بآلية العمل، واستعرض أهم ما تم إنجازه في تنفيذ خطة الإصلاح الإداري للدولة، كما تطرق إلى موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الجهاز وما يمثله من إضافة قوية تمكن الجهاز من ممارسة دوره بشكل يسهم في تلبية احتياجات الوحدات الإدارية والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وتطرق الدكتور صالح الشيخ إلي المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا، حيث انتهى الجهاز من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، والتي تشمل دواوين عموم الوزارات والأجهزة والهيئات العامة، وقطع شوطاً كبيراً في المرحلتين الثانية والثالثة بالتوازي، التي تستهدف تحديث ملفات العاملين بالجهات التابعة للوزارات والجامعات والمحافظات، حيث يتم تنفيذ المشروع حالياً في 16 محافظة.

كما استعرض مركز تقييم القدرات والمسابقات حيث تم تقييم اكثر من 35 ألف متقدم للتقييم من داخل وخارج الجهاز الإداري للدولة وذلك منذ افتتاح المركز في 9 يوليو 2019، إلي جانب مشروع الذاكرة المؤسسية حيث تم تكوين أكثر من 9 ملايين مستند من ملفات الجهاز.

وفي نهاية اللقاء، وجه الدكتور صالح الشيخ بتسليم عدد من أجهزة حاسب آلي محمول laptop وماسح ضوئي scanner و"APN "Access point name ، وهو اسم نقطة الوصول الذي يوفر شبكة مغلقة ومؤمنة بين المستخدم ومزود خدمة الإنترنت، وذلك حتي يتمكن الزملاء من التدريب على التواصل مع الجهاز on line عبر استخدام منظومة التراسل الرقمي الداخلي.