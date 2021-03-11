شكرا لقرائتكم خبر عن "المنشآت الفندقية" تعلن اشتراطات الحصول على ترخيص آبار المياه الجوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت غرفة المنشآت الفندقية، برئاسة ماجد فوزى، عن الاشتراطات اللازمة لحصول الفنادق على ترخيص آبار المياه الجوفية ومحطات الصرف الصحى ومحطات تحلية مياه البحر أو آبار المياه المالحة.

وتتضمن الاشتراطات أن يكون موقع البئر جنوب الكتلة السكنية وأن تكون ماسورة الغز محاطة بمسافة لا تقل عن 45 متر من جميع الجهات، ومحاطة بسور ولا يقام داخل الحرم أى منشآت وتبعد عن الجبانات بمسافة 100 متر وعن السلخانات والمصارف بمسافة 500 متر من جميع الجهات.

وأكدت الاشتراطات، أن تكون ماسورة الغز من مادة لا توثر فى طبيعة المياه ولا تتأثر بمكونات المياه، على أن يكون عمق البئر لا يقل عن 60 متر، وشددت الاشتراطات على تواجد وسيلة صرف صحية لفائض مياه البئر تمد خارج البئر بـ 5 متر .

وأشارت الاشتراطات إلى إقامة حجرة من المبانى فوق ماسورة الغز على مساحة لا تقل عن 5 متر ويراعى فيها أن يكون لها باب وسقف وجيدة التهوية ويتم غلقها باستمرار لحماية البئر.

وأوضحت الغرفة، أن المستندات والدراسات المطلوبة لمحطات تحلية مياه البحر تتضمن تقديم خريطة مساحة لموقع المحطة، وخريطة بالأقمار الصناعية "جوجل" لموقع المحطة، وكذلك نوع التكنولوجيا المستخدمة بالمحطة، ونوعية المأخذ من حيث البحر مباشرة أو شاطئ "بئر جوفى" ، وأسلوب التخلص من المياه الراجعة والمخلفات الصلبة.

وأشارت غرفة المنشآت الفندقية، إلى ضرورة تقديم دراسة تأثير الأثر البيئى لموقع المحطة معتمدة من جهاز شئون البيئة، وتشمل دراسة عن البيئة البحرية بالمنطقة وتأثير المد والجزر، ونوعية المياه بالمنطقة.