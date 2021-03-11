شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يقدم إشارة ايجابية- تحليل - 11-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر الزوج بتداولات هذا الصباح إشارة إيجابية بتجاوزه للحاجز المستقر عند 129.65 ليزيد ذلك من فرص استئناف الهجوم الصاعد والمتوقع سابقا, نتوقع بتجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي, الوصول نحو 130.20 ليشكل ذلك الهدف الأول للمسار الصاعد ومن ثم ليحاول الضغط على الحاجز المستقر عند 130.75.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 129.15 و 130.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد