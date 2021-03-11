شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يستمر بتسجيل الأهداف-تحليل - 11-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

استغل سعر الزوج مؤخرا ثبات الدعم الإضافي المستقر عند 149.40 ليحافظ بذلك على مساره الصاعد لنلاحظ من الرسم المرفق تحقيقه لأهداف إضافية باقترابه من مستوى 151.80.

نشير إلى احتمالية تشكيل السعر لبعض التذبذب الجانبي بعد ملامسته لمستوى 151.80 نظرا لقوة هذا الحاجز, لذلك ننصح بانتظار تحقيقه للاختراق ليفتح ذلك الباب امام الوصول مباشرة نحو 152.90 ومن ثم ليحاول الضغط على مقاومة القناة الصاعدة والممتدة نحو 153.45.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 150.80 و 152.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد