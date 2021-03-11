شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يواجه العديد من الحواجز– تحليل - 11-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تشكيل سعر البلاتين حاليا لموجه صاعدة قوية إلا أن وجود العديد من الحواجز أمامه سيعيق محاولة تجديد الهجوم الصاعد خلال الفترة الحالية, نلاحظ حاليا ثبات مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والمستقر عند 1230.00 ليشكل ذلك الحد الفاصل ما بين استعادة الميل الصاعد أو تجديد التداولات التصحيحية السلبية للفترة الحالية.

مما سبق, سنبقى على توقعنا الهابط بشرط ثبات مستوى 1230.00 ولننتظر عوده السعر نحو 1170.00 و 1105.00 على التوالي, أما اختراق المقاومة الحالية سيلغي النظرة السلبية ولنبدأ بترجيح التداولات الصاعدة لحين الوصول نحو 1300.00 و 1350.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1230.00 و 1170.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز