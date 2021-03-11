شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكرر اختبار المقاومة– تحليل -11-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير حتى هذه اللحظة على مسار سعر النحاس السلبي نظرا لتذبذبه المتكرر دون المقاومة المستقرة قرب 4.1200, نشير إلى أهمية تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي ليتمكن من تجديد المحاولات السلبية ليستهدف من خلالها مستوى 3.8810 من جديد.

أما اندفاع السعر فوق المقاومة المذكورة سابقا والثبات فوقها, فإن ذلك سيعيده للمسار الصاعد وليمكنه من استهداف العديد من المحطات الإيجابية بانجذابه نحو 4.2550 و 4.4150 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.1200 و 3.8810

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة