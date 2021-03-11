شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم العالمية «تستذكر» يوم السقوط في شباك الوباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت أسواق الأسهم قبل عام وتحديداً في 11 مارس / آذار 2020، حالة من السقوط الحر بعد اكتشاف حجم أزمة فيروس كورونا المستجد، وحالة اليأس التي سيطرت على دول العالم أثناء محاولتها وقف تمدد الوباء.

واليوم، تمكنت هذه الأسواق من تعويض ما فقدته، حتى إن بعضها سجل مستويات قياسية؛ بفعل امتداد موجات أموال التحفيز؛ والأمل في أن تسمح برامج التطعيم بالعودة إلى الحياة الطبيعية في وقت أقرب مما كان يتوقعه أي شخص.

ومع ذلك، لا يخفي المحللون قلقهم من أن الأسواق قد تواجه انعكاساً حاداً للأسفل في أي لحظة.

نهاية الأزمة الاقتصادية

وقال فينسينت مورتييه من شركة «أموندي» لإدارة الأصول: «في رأيي، سيكون من الخطر للغاية التفكير في أن نهاية الأزمة الصحية ستكون نهاية الأزمة الاقتصادية». وحذر من حقيقة أن العكس هو الصحيح.

وبالرجوع في الزمن قليلاً، فقد تسبب إعلان منظمة الصحة العالمية وتحديداً في 11 مارس/آذار من عام 2020، فيروس كورونا «وباء»، في خسائر فادحة في اليوم التالي. وهوت بورصة نيويورك مباشرة بنسبة 10%، في حين تراجعت بورصة لندن بنسبة 11%، وهو ما يضاهي أسوأ أيام انهيار عام 1987.

ولم تنته الخسائر هنا، مع إعلان المزيد من التدهورات الفادحة خلال الأيام التالية؛ حيث حاول المستثمرون التوصل إلى حلول لما قد يسببه الوباء للاقتصاد العالمي من ركود عميق ولكن بشكل قصير نسبياً. فأُغلقت الحدود، وتوقفت المصانع، وتوقفت معها شركات الطيران، وأغلقت المتاجر والمطاعم، وشُلَّ العالم بأسره.

وقالت ايبيك اوزكارديسكايا، محللة «بنك سويسكوت» في لندن «لقد كان الأمر جنونياً، وتراجع السوق بوتيرة اعتقدنا أنه لن يكون هناك قاع».



ورداً على ذلك، قال مورتييه: «تصرفت البنوك المركزية والحكومات بقوة شديدة، من دون النظر إلى عواقب ما كانت تفعله». وأضاف: إنه في محاولة للحفاظ على ثبات اقتصاداتها وحمايتها من التدهور حتى انتهاء الوباء، أو على الأقل الموجة الأولى منه، لجأت الحكومات ببساطة إلى الديون بشكل كبير.

وعلى الصعيد العالمي، ووفقاً لبنك «سوسيتيه جنرال» الفرنسي، بلغ إجمالي حزم الإنقاذ نحو 24 تريليون دولار. وعن ذلك قال إريك بورجينيون، مدير الاستثمار في «سويس لايف» لإدارة الأصول: «لم تؤد الحزم المالية إلا لتعويم الأسواق التي أصبحت بالفعل مدمنة على الأموال السهلة، وخاصة منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2008».

بالنسبة لكثير من المحللين، اعتُبر الوباء حدثاً استثنائياً، وشيئاً لم نشهده منذ أكثر من 100 عام، وبأن خروجنا منه أمر مذهل للغاية.

في جانب متصل، تشير الدلائل إلى أن الأسواق ربما تكون قد اقتربت من ذروتها، وسط انتشار تقييمات من ملايين المستثمرين الجدد من القطاع الخاص ممن انخرطوا حديثاً في اللعبة وهم داخل منازلهم أثناء فترات الإغلاق.

صغار المستثمرين

ولم يكن جنون المضاربة الهائل والذي وضع وول ستريت في مواجهة صغار المستثمرين، وآخرها تداول أسهم شركة «جيم ستوب»، غير دليل إضافي على المخاطر المتزايدة لانعكاس حاد جداً في المعنويات. ناهيك عن الخطر الكبير الذي يرزح تحت عبء الديون المتراكمة لتمويل برامج التحفيز الحكومية والتي يجب سدادها في مرحلة ما.

الخوف اليوم من أن تؤدي كل هذه التريليونات المتدفقة إلى حدوث تضخم، ما يسترعي انتباه الحكومات والبنوك المركزية لإغلاق صنابير الأموال السهلة ورفع أسعار الفائدة، وهي خطوة من شأنها أن تشير إلى نهاية فترة الأسواق الوبائية.

وعليه أشار محللون في «سوسيتيه جنرال» إلى أن «كعب أخيل» لهذا التوازن الهش هو التضخم بكل تأكيد. وبالنسبة إلى بورجينيون من «سويس لايف»، سيتطلب الأمر الكثير من البراعة للمحافظة على استمرار هذا النظام على المدى الطويل. (أ.ف.ب)