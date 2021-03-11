شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 11202 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 2245 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 13680 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 4303 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 2199 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 3206 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الأهرام للطباعة والتغليف، برايم القابضة للاستثمارات المالية، 270 ألف سهم، 20 ألف سهم، 1.68 مليون سهم، على التوالي، كما باع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 128.5 ألف سهم، وباع مجلس إدارة شركة دايس للملابس الجاهزة 6.82 مليون سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز الإسكندرية، 765 سهم، 50 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي سيدي كرير للبتروكيماويات، المجموعة المصرية العقارية، 635 ألف سهم، 135 ألف سهم، على التوالي، واشترى مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 500 سهم.

واشترى المساهم علي محمود عبد اللطيف محجوب عدد 331.8 ألف سهم بشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، بسعر 41.7712 جنيه بقيمة إجمالي 13.9 مليون جنيه ليرتفع نسبة المساهمة من 9.8326% إلى 10.7334%.

في سياق آخر أعلنت شركة ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، عن نتائجها المالية المجمعة خلال عام 2020، وبلغت إيرادات الشركة المجمعة 8.7 مليار جنيه عام 2020 مقابل 9.8 مليار جنيه عام 2019 بنسبة انخفاض 11.7%، وبلغ صافي أرباح الشركة المجمعة 336 مليون جنيه في 31 ديسمبر عام 2020 بانخفاض بلغ نحو 20.3% مقارنة بـ459 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2019.