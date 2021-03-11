شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن جميع أصناف الخضروات تشهد استقرارا من حيث الأسعار وذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم الخميس 11-3-2021، جاءت كالتالي، البطاطس بين 1-2 جنيه للكيلو، الطماطم تتراوح بين 1-1.5 جنيه للكيلو، البسلة تتراوح بين 3-5 جنيهات للكيلو.

وسجلت أسعار الملوخية 2-4 جنيهات للكيلو، الباذنجان يتراوح بين 1-3 جنيهات للكيلو، والفاصوليا 4-5 جنيهات للكيلو، الجزر فيترواح بين 3 - 5 جنيهات للكيلو، وأسعار الكوسة بين 1.5-4.5 جنيه للكيلو، وسجل البصل يتراوح بين 3-6.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار الخيار البلدى يتراوح بين 1.5- 2 جنيهات للكيلو، والخيار الصوب بين 2-2.5 جنيها، والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.