شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار اليوم الخميس 11-3-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار اليوم الخميس 11-3-2021، تباينا أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء بالبنوك، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى استقرارا عند سعر 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، أما فى الأسكندرية فسجل ارتفاعا بقيمة قرش واحد لـ 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع مقابل سعر أمس 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل انخفض الدولار بعدما لم تغير بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة أمس الأربعاء التوقعات بأن التضخم سيتجاوز هدف البنك المركزى عند 2%. وهدد ارتفاع العوائد فى الآونة الأخيرة وضع الذهب كتحوط من التضخم، إذ أنه يعنى ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذى لا يدر عائدا.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

15.76 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر15.66 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك مصر15.66 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

15.78 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.68 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.68 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك عودة15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

15.77 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.76 جنيه. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.68 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.68 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.67 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.66 جنيه.

15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.