شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الدواجن اليوم ليتراوح الكيلو بين 25-29 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد محلات الدواجن لاستقبال شهر رمضان المبارك وذلك حيث يزداد الطلب على الدواجن خلال هذا الموسم، وكشفت شعبة صناعة الدواجن عن انخفاض سعر الدواجن فى المزرعة اليوم الخميس 11-3-2021، حيث سجل الكيلو 23 جنيها مقابل 24 جنيها أمس، مشيرة إلى أن سعر المستهلك سيتراوح بين 25-29 جنيها للكيلو.

بينما يتراوح سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو، وسعر الدواجن البلدى تتراوح بين 33-36 جنيها للكيلو.

كما يشهد البيض إقبالا مع اقتراب موسم رمضان حيث سجلت الكرتونة في المزرعة 35 جنيها بينما يتراوح سعر المستهلك بين 39-42 جنيها، وأسعار كرتونة البيض البلدى للمستهلك بين 44-47 جنيها.