شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواجه دعم قوي – تحليل - 11-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكّن سعر النفط من كسر مستوى 63.55، ليرتد صعوداً بشكل ملحوظ ويخترق مستوى 64.55 ويستقر فوقه، مما يوقف التصحيح الهابط الذي بدأه السعر من مناطق 67.86 ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، في طريقه لزيارة مستويات 65.80 ثم 68.10 كأهداف إيجابية رئيسية.

من هنا، فإننا نتوقّع استمرار الميل الصاعد خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستويات 64.55 ثم 63.55 والثبات دونها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 63.55 والمقاومة 66.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد