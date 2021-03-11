شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رئيس وزراء ساحل العاج حامد باكايوكو في ألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبيدجان-أ.ف.ب

أعلن رئيس ساحل العاج الحسن وتارا في بيان، الأربعاء، وفاة رئيس وزرائه حامد باكايوكو عن 56 عاماً في مستشفى بألمانيا جراء «معاناته السرطان». وقال وتارا في بيان تلاه عبر التلفزيون الحكومي «آر تي آي»، «أشيد برئيس الوزراء حامد باكايوكو، ابني ومعاوني المقرّب». وكان مصدر قال: «خبر حزين، تبلغنا للتوّ وفاة حامباك»، لقب لباكايوكو، الأمر الذي أكده مصدر مقرّب آخر. وكان باكايوكو الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدفاع، قد نُقل إلى فرنسا على متن طائرة خاصة «لأسباب صحية»، قبل نقله إلى مستشفى في ألمانيا نهاية الأسبوع الماضي. وعيّن، الاثنين، الأمين العام لرئاسة ساحل العاج باتريك آشي، رئيس وزراء بالإنابة. كما تمّ تعيين تيني براهيما وتارا، وزير شؤون الرئاسة والأخ الأصغر لرئيس البلاد، وزيراً مؤقتاً للدفاع. وكان حامد باكايوكو تولى رئاسة الوزراء في تموز/يوليو 2020 خلفاً لأمادو غون كوليبالي الذي توفي بعد أيام قليلة على عودته من إنهائه فترة علاج ونقاهة استمرت شهرين في فرنسا بسبب مشاكل في القلب.