شكرا لقرائتكم خبر عن سبعة جرحى و15 مفقوداً بحرائق «مفتعلة» في غابات الأرجنتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بوينوس آيرس- أ.ف.ب

أصيب سبعة أشخاص بجروح وفقد 15 آخرين، الأربعاء، جرّاء حرائق غابات اجتاحت منطقة باتاغونيا الأرجنتينية، وفق مصادر رسمية. وتم إجلاء نحو مئتي شخص، فيما تضرر مئة منزل جرّاء الحرائق في المنطقة المعروفة بغاباتها وبحيراتها وأهميتها سياحياً نظراً لقربها من سلسلة جبال الأنديس. وقال وزير البيئة خوان كاباندي في مؤتمر صحفي: «سأتقدم بشكوى جنائية لأن الحريق كان مفتعلاً». بدوره، كتب الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز على «تويتر» أن السلطات أرسلت مروحيتين وثلاث طائرات لإطفاء الحرائق و12 سيارة إطفاء ومركبات دعم و62 عنصر إطفاء للتعامل مع الحريق. وأكدت بلدية لاغو بولو في محافظة تشوبوت أن سبعة أشخاص أصيبوا بجروح، حالة أحدهم خطيرة، وتم إجلاء 200 شخص من المدينة. وقال كاباندي: «هناك 15 مفقوداً جرّاء الحريق الذي... طال أكثر من مئة منزل». وفي إل هويو القريبة «كانت الأمطار غزيرة لدرجة أنها أخمدت الحريق»، بحسب ما أفاد الناطق باسم القرية أليخاندرو أوتيرو. أما رئيس بلدية لاغو بويلو أوغوستو سانشيز فأشار إلى أنه «حريق بدأ داخل غابة حيث سمحت الظروف القاسية باتساع رقعته». وأتت حرائق في الأرجنتين العام الماضي على عشرات آلاف الهكتارات من الغابات. وبحسب الحكومة، فإن 95 في المئة من هذه الحرائق بدأها أشخاص وتسببت في بعض الحالات بأضرار هائلة لأبنية وأراض زراعية.