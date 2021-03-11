شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريس: 60% من السوريين معرّضون لخطر الجوع في 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الأمم المتحدة- أ.ف.ب

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الأربعاء، إلى بذل مزيد من الجهود من أجل «إتاحة الوصول للمساعدات الإنسانية» في سوريا، مطالباً مجلس الأمن الدولي بـ«تحقيق توافق في الآراء بشأن هذه المسألة الحاسمة». وفي مؤتمر صحفي عقده بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لاندلاع الحرب في سوريا، وصف جوتيريس الوضع في سوريا بأنه «كابوس» وقال إن: «نحو 60% من السوريين معرّضون لخطر الجوع هذا العام». ودعا الأمين العام إلى بذل مزيد من الجهود من أجل «إتاحة الوصول للمساعدات الإنسانية» في سوريا، مشدّداً على أنّ عمليات التسليم المكثّف عبر خطوط النزاع (داخل سوريا) وعبر الحدود «ضرورية للوصول إلى جميع المحتاجين في كل مكان». وأوضح جوتيريس: «لهذا السبب فإنني حثثت مجلس الأمن مراراً وتكراراً على تحقيق توافق في الآراء بشأن هذه المسألة الحاسمة».