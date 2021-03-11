شكرا لقرائتكم خبر عن المتقدمة للبتروكيماويات تعلن الحصول على اللقيم بنفس أسعار باقي شركات المملكة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال رئيس مجلس إدارة لشركة المتقدمة للبتروكيماويات خليفة الملحم، إن الشركة ستحصل على اللقيم بنفس الأسعار التي تحصل عليها جميع الشركات في المملكة.

وأضاف الملحم أنه سيتم استخدام أحدث التقنيات لإنشاء المشروع والذي يخدم الصناعة في المملكة، بحسب موقع قناة العربية.

وأوضح أن الشركة ترى تحسنا في أسعار البتروكيماويات بسبب ارتفاع الطلب من بداية العام الجاري ما ادى إلى صعود الأسعار بنسبة 20 إلى 25%.

وأشار إلى أن هناك طاقات جديدة سوف تدخل الأسواق بعد أن توقف أو تأخر جزء منها بسبب الجائحة، ولكن في الوقت ذاته، الطلب على البولي بروبيلين زاد بـ 4 إلى 5%.

وأعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن حصول الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي على موافقة وزارة الطاقة لتخصيص اللقيم لإقامة مشروع مجمع للبتروكيماويات في المملكة العربية السعودية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول"، إن الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي (أجيك)، وهي شركة تابعة للمتقدمة، حصلت على موافقة على طلب وزارة الطاقة لتخصيص كميات اللقيم اللازم لإقامة مشروع مجمع للبتروكيماويات في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية، وذلك باستخدام تقنية التكسير لإنتاج 1.15 مليون طن سنوياً من الإيثيلين و850 ألف طن سنوياً من البروبيلين و400 ألف طن سنوياً من البنزين الحلقي والعطريات والوقود، ومشتقاتها.