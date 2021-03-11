شكرا لقرائتكم خبر عن النفيعي للاستثمار: قطاع البنوك السعودي يقود ارتفاعات "تاسي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس التنفيذي لمجموعة النفيعي للاستثمار، علي الزهراني، إن قطاع البنوك السعودي يقود ارتفاع المؤشر العام للسوق السعودي بشكل ملحوظ.

وأوضح أن أداء البنوك يأتي مرتفعا بنسبة 18.4% منذ بداية العام الحالي، في وخلال 52 أسبوعا ماضية (فترة عام) استطاع مؤشر قطاع البنوك التحرك بنسبة 44% مقابل 42% للسوق ككل، بحسب موقع قناة العربية.

وأضاف أن قطاع البنوك من القطاعات التي تتحرك غالبا في المراحل الأخيرة لارتفاع المؤشر بحكم الوزن الثقيل لقطاع البنوك في المؤشر السعودي العام.

وقدر تأثير قطاع البنوك في المؤشر السعودي، بنسبة أكثر من 36% في المؤشر الرئيسي، وبالتالي سيكون التحرك ثقيل نسبيا، وعادة يظهر أثره في مراحل السوق الأخيرة.

وشرح أن النمو المركب من عام 2009 إلى 2019 في قطاع البنوك السعودي يزيد على 6.7% بدعم من نمو الإقراض العقاري.

وأشار إلى حدث مصرفي مهم في الشهر المقبل، مع اكتمال اندماج الأهلي وسامبا، لتصبح حصة الكيان الجديد السوقية حوالي 30%.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية، جلسة أمس الأربعاء، مرتفعاً 1.29% ليكسب 122.25 نقطة ويقفل عند 9595.45 نقطة بتداولات زادت على 14.67 مليار ريال.

ومع هذا الصعود يكون مؤشر "تاسي" مرتفعاً بنسبة 42% خلال الأشهر الـ 12 الماضية. ارتفع سهم مصرف الراجحي بأكثر من 3% وزاد سهم الأهلي التجاري 3.6%.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) في جلسة أمس منخفضاً 294.24 نقطة ليقفل عند مستوى 25908.40 نقاط، وبتداولات بلغت 22 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 200 ألف سهم تقاسمتها 856 صفقة.