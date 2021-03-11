شكرا لقرائتكم خبر عن "صافولا" تعتزم شراء 1.2 مليون سهم من أسهمها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة صافولا عزمها شراء 1.2 مليون سهم من أسهمها للاحتفاظ بها كأسهم خزينة، في إطار برنامج حوافز الموظفين طويل الأجل للمديرين التنفيذيين للمجموعة وشركاتها الفرعية.

وأوضحت المجموعة في بيان لـ"تداول"، أنه سيتم تمويل عملية الشراء من الموارد الذاتية للمجموعة.

وأشارت إلى أن نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء تبلغ 0.064%، فيما تمثل الكمية التي سيتم شراؤها 0.22% من إجمالي عدد أسهم المجموعة.

وذكرت أن ذلك يأتي في ضوء موافقة مجلس إدارتها على استكمال متطلبات الشريحة الثانية والثالثة حسب المدة الزمنية المحددة لكل شريحة ووفقاً للمعايير والشروط المعتمدة للبرنامج.

وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى استقطاب الكفاءات والكوادر المتميزة والاحتفاظ بها وتحفيزها لمزيد من الأداء، ما يساهم في تحقيق أهداف المجموعة.

ولفتت إلى ضرورة موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية الشراء، وكذلك استيفاء شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشرة من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات، مضيفةً أن الأسهم المشتراة لا تكون لها أصوات في جمعيات المساهمين.

يشار إلى أن مجلس إدارة مجموعة صافولا أوصى مؤخرا، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2020، بقيمة 400.485 مليون ريال.