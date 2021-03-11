شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعقود الآجلة لأسعار الفضة مع توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له في أربعة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى له منذ 24 من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الأوروبي والمؤتمر الصحفي المرتقبة لمحافظة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بالإضافة إلى التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي أعقاب تمرير الكونجرس لحزمة تحفيزية لمواجهة جائحة كورونا.

في تمام الساعة 06:48 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيار/مايو القادم 0.46% لتتداول عند 23.44$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 26.32$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 26.13$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى 91.82 مقارنة بالافتتاحية عند 91.85.

هذا وتتطلع الأسواق إلى فعليات اجتماع المركزي الأوروبي والكشف عن بيان السياسة النقدية وسط التوقعات بالبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية وتثبيت معدل الإقراض الهامشي عند 0.25% والبقاء على معدل الفائدة على الودائع سلبية -0.50% مع المضي قدماً في البرنامج الطارئ لشراء السندات (PEPP) بقيمة 1.85 تريليون يورو حتى 2023، وصولاً للمؤتمر الصحفي المرتقبة لمحافظة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في السادس من آذار/مارس والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 15 ألف طلب إلى 730 ألف طلب مقابل 745 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 27 من شباط/فبراير تراجعاً بواقع 75 ألف طلب إلى 4.22 مليون طلب مقابل 4,295 ألف طلب.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس استقراراً عند نحو 6.65 مليون دون تغير يذكر عن القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس تمرير مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون الحزمة التحفيزية السادسة لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا بقيمة 1.9$ تريليون.

هذا ومن المرتقب أن يتم إرسال مشروع قانون الحزمة التحفيزية التي تتضمن مدفوعات مباشرة تصل إلى 1,400$ لمعظم الأمريكيين، إلى تلرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يتبنها وإطلاق عليه مسبقاً "خطة الإنقاذ الأمريكية" للتوقيع عليه قبل بداية الأسبوع المقبل وهو الموعد النهائي لتمديد برامج إعانات البطالة حتى السادس من أيلول/سبتمبر المقبل بواقع 300$ أسبوعياً والذي كان سينقضي في 14 من آذار/مارس.

بخلاف ذلك، أعربت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الاثنين الماضي عن كون الحزمة التحفيزية الجديدة ستوفر موارد كافية لدعم الاقتصاد من الأزمة الراهنة، مع أفادتها بأنها لن تقضي على التحديات الاقتصادية طويلة الأجل والناجمة عن عدم المساواة، إلا أنها نوهت لكون الحزمة ستوفر للمواطنين المساعدات التي يحتاجونها وأنه ستساهم في تحقيق تعافي اقتصادي "قوي للغاية"، وسط إشارتها إلى "وجود أدوات" للتعامل مع التضخم.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر في وقت سابق من هذا الشهر من ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا عالمياً مجدداً، مشيراً لارتفاعها للمرة الأولى في ثمانية أسابيع خلال الأسبوع الماضي، مع أفادته بأن ذلك الارتفاع في الإصابات محبط، إلا أنه ليس مفاجئ ويجب على الدول عدم تخفيف قيود الإغلاق سريعاً وعدم الرهان على أن لقاحات الفيروس التاجي ستنهي جائحة كورونا.

وفي نفس السياق، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم آنذاك على أنه إذا تم الاعتماد على اللقاحات فذلك سيكون خطأ، موضحاً أن الإجراءات والقيود المفروضة هي الأساس الصحي للتصدي للوباء، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 117.33 مليون ولقي 2,605,356 شخص مصرعهم في 223 دولة.