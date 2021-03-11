شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يختبر المقاومة – تحليل - 11-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار مقابل الفرنك اختباراً للمقاومة المحورية 0.9320 وحافظ على ثباته دونه، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار التوجه نحو 0.9255 كمحطة أولى، والذي يمثّل كسره مفتاح الاندفاع نحو 0.9185 بشكل مباشر.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق مستويات 0.9320 ثم 0.9330 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لاستئناف الموجة الرئيسية الصاعدة من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9240 والمقاومة 0.9330

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط