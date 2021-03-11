شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يقترب من المقاومة – تحليل - 11-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالارتفاع ليقترب من المقاومة المحورية الأولى 0.7765، ويشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي أمام السعر ليدعم فرص استمرار السيناريو التصحيحي الهابط، بانتظار التوجه نحو 0.7615 مبدئياً.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً للفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستويات 0.7765 ثم 0.7810 والثبات فوقها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7680 والمقاومة 0.7790

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط