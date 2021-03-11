شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يوقف التصحيح الهابط – تحليل - 11-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر عقود خام برنت صعوداً ليخترق مستوى 67.90 ويغلق الشمعة اليومية فوقه، مما يدفع السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، ليتجه نحو تحقيق مكاسب تبدأ باختبار مستوى 69.23 وتمتد إلى 70.80 بعد تخطي المستوى السابق.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق 67.90 والأهم فوق 66.85.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 67.00 والمقاومة 70.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد