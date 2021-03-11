شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تجتاز المقاومة – تحليل - 11-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر النفط اختراقاً واضحاً لمستوى 26.05 واستقر فوق خط الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، ليوقف السيناريو التصحيحي الهابط المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، في طريقه لتحقيق مكاسب تبدأ عند 27.00 ثم 28.15.

التحرك فوق المتوسط المتحرك 50 يدعم الارتفاع المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم كسر مستوى 25.50 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.70 والمقاومة 27.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد