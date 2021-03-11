شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتحول إلى الارتفاع – تحليل - 11-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد سعر الذهب اختراق مستوى 1721.00 ليتحول نحو الارتفاع على المدى اللحظي، مستهدفاً اختبار مقاومة القناة الهابطة عند 1765.00 بشكل رئيسي، يدعمه التحرك فوق المتوسط المتحرك 50.

لذلك، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، متأثراً باكتمال نموذج علم استمراري صاعد، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 1718.00 سيوقف السيناريو الإيجابي ويضغط على السعر للانخفاض من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1718.00 والمقاومة 1750.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد