شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يفعّل السيناريو السلبي – تحليل - 11-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي من كسر مستوى 1.2635 والثبات دونه، ليتم تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 1.2525 كهدف سلبي أول.

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة بدعم من التحرك دون المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الهابطة يتطلب الثبات دون 1.2660.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2525 والمقاومة 1.2660

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط