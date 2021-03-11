شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يختبر الدعم – تحليل - 11-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاد زوج الدولار مقابل الين للانخفاض ليختبر خط الاتجاه الصاعد الذي يظهر بالصورة، حيث يحافظ على ثباته فوقه حتى الآن، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بدعم السعر من الأسفل، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه باختراق 109.22 لفتح الطريق أمام زيارة مستويات 109.85 ثم 110.30.

يجب الانتباه إلى أن كسر 108.35 سيوقف الاتجاه الصاعد المتوقع ويضغط على السعر للتحول إلى الانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.00 والمقاومة 109.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد