شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يكمل نموذج إيجابي – تحليل - 11-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تخطى زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار مستوى 1.3905 واستقر فوقه، ليكمل تشكيل نموذج قاع مزدوج تظهر ملامحه بالرسم البياني أعلاه، فاتحاً الطريق أمام اختبار مستوى 1.4000 كمحطة أولى، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيعيد السعر إلى القناة الصاعدة ويقود لتحقيق مزيد من المكاسب على المدى اللحظي والقصير.

من هنا، فإننا نتوقّع أن نشهد مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 1.3905 سيضغط على السعر للانخفاض من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3850 والمقاومة 1.4020

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد