شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتجه للتعافي – تحليل - 11-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اخترق زوج اليورو مقابل الدولار مقاومة القناة الهابطة التي تظهر بالصورة ويستقر فوقها الآن، مما يوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر لتحقيق ارتفاع متوقع خلال الجلسات القادمة، مستهدفاً اختبار مستوى 1.1976 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 1.2064.

لذلك، سيكون الاتجاه الصاعد مرجحاً ما لم يتم كسر مستوى 1.1888 والثبات بإغلاق يومي دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1860 والمقاومة 1.2020

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد