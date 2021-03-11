شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأسماك تكشف أسباب هبوط سعر البورى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة الأسماك فى الغرف التجارية أسباب الهبوط الذى تشهده الأسعار فى السوق المصرى، مؤكدة أن أن توافر معروض قوى فى الأسواق هو سبب الهبوط وكذلك سبب استقرار بعض الأصناف، وأن الفترة المقبلة قد تشهد ارتفاع في الطلب على بعض الأصناف قبل شهر رمضان.

وننشر آخر تجديث لأسعار السمك، وفق ما أورده موقع سوق العبور، اليوم الخميس 11 مارس، حيث سجل السمك البورى يتراوح بين 32 – 38 جنيها للكيلو وهو سعر منخفض تقريبا في حدود 3 جنيهات، بينما تراوح السمك البورى 1 بين 42 – 48 مقابل 44 - 50 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار القشر بياض بين 70 - 100 جنيها للكيلو وهذه الأسعار مستقرة لليوم الثاني على التوالي.

سعر البياض يتراوح بين 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس "2" 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القراميط شيلان 10 – 20 جنيها، وتراوحت سعر البربون " 1 " لـ34 - 40 جنيها للكيلو، والبربون "2" 25-35 جنيها للكيلو، وسعر المرجان "1" 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

وتراوحت وأسعار البلطى المزارع "1" 17 - 20 جنيها للكيلو، وأسعار البلطى المزارع 2، بين 16-17 جنيها للكيلو، وسعر البلطى الأسوانى يتراوح بين 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 110جنيها للكيلو، والمكرونة بجميع أصناف من المجمدة إلى السويسى فتتراوح من 25 ـ 60 جنيها للكيلو.