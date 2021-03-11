شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية بالإضافة لكل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما انخفضت كل مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزيلندية اليوم الخميس عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية وفي أعقاب تمرير الكونجرس لحزمة تحفيزية بقيمة 1.9$ تريليون لمواجهة تداعيات جائحة كورونا في الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم.

هذا قد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر أسعار الغذاء والتي أظهرت تراجعاً 0.9% مقابل ارتفاع 0.9% في كانون الثاني/يناير الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت استقرار النمو عند 0.4% خلال شباط/فبراير، دون التوقعات التي أشارت لنمو 0.5%.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين تقلص الانكماش إلى 0.7% متوافقة مع التوقعات مقابل 1.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير، وتلى ذلك الكشف من قبل الاقتصاد الاسترالي عن قراءة معهد ملبورن لتوقعات المستهلكين للتضخم والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 4.1% مقابل 3.7% في القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير الماضي.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.24% ليربح 4.57 نقطة ويصل إلى المستوى 1,924.31، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.49% ليربح هو الأخر 143.28 نقطة ويصل إلى المستوى 29,179.84.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 2.00% ليربح 100.22 نقطة ويصل إلى المستوى 5,103.83، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.68% ليربح هو الأخر 56.52 نقطة ويصل إلى المستوى 3,414.26.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 1.57% ليربح 452.77 نقطة ويصل إلى المستوى 29,360.29، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 2.10% ليربح 62.22 نقطة ويصل إلى المستوى 3,020.34.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.08% ليخسر 10.38 نقطة ويصل إلى المستوى 12,241.52، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.11% ليخسر هو الأخر 7.41 نقطة ويصل إلى المستوى 6,706.70.