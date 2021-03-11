شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأدنى له في خمسة أسابيع أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة على التوالي من الأدنى له منذ الخامس من شباط/فبراير أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:16 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.09% إلى مستويات 0.7743 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7736، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7749، بينما حقق الأدنى له عند 0.7723.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة معهد ملبورن لتوقعات المستهلكين للتضخم والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 4.1% مقابل 3.7% في القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير الماضي، ويذكر أن محافظ بنك استراليا الاحتياطي فيليب لوي أعرب بالأمس أنه من المتوقع أن يظل التضخم ليس أعلى هدفنا، موضحاً أن البنك المركزي الاسترالي لا يشارك نفس وجهة نظر الأسواق حيال توقيت رفع أسعار الفائدة.

كما صرح محافظ المركزي الاسترالي لوي بالأمس أن الفائدة "مرجح جداً" أن تظل 0.1% حتى على 2024 على الأقل، وأن على بنك استراليا الاحتياطي النظر في تمديد برنامج شراء السندات، مضيفاً أنه سيكون مريحاً إذا كان الدولار الاسترالي أقل، إلا أنه لا يزال لا يمكن القول بأنه مقيم بأعلى من قيمته الآن، وذلك مع أفادته بأن أسعار الفائدة المنخفضة تدفع أسعار الأسواق للأعلى.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في السادس من آذار/مارس والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 15 ألف طلب إلى 730 ألف طلب مقابل 745 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 27 من شباط/فبراير تراجعاً بواقع 75 ألف طلب إلى 4.22 مليون طلب مقابل 4,295 ألف طلب.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس استقراراً عند نحو 6.65 مليون دون تغير يذكر عن القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس تمرير مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون الحزمة التحفيزية السادسة لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا بقيمة 1.9$ تريليون.

هذا ومن المرتقب أن يتم إرسال مشروع قانون الحزمة التحفيزية التي تتضمن مدفوعات مباشرة تصل إلى 1,400$ لمعظم الأمريكيين، إلى تلرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يتبنها وإطلاق عليه مسبقاً "خطة الإنقاذ الأمريكية" للتوقيع عليه قبل بداية الأسبوع المقبل وهو الموعد النهائي لتمديد برامج إعانات البطالة حتى السادس من أيلول/سبتمبر المقبل بواقع 300$ أسبوعياً والذي كان سينقضي في 14 من آذار/مارس.

وفي سياق أخر، أعربت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الاثنين الماضي عن كون الحزمة التحفيزية الجديدة ستوفر موارد كافية لدعم الاقتصاد من الأزمة الراهنة، مع أفادتها بأنها لن تقضي على التحديات الاقتصادية طويلة الأجل والناجمة عن عدم المساواة، إلا أنها نوهت لكون الحزمة ستوفر للمواطنين المساعدات التي يحتاجونها وأنه ستساهم في تحقيق تعافي اقتصادي "قوي للغاية"، وسط إشارتها إلى "وجود أدوات" للتعامل مع التضخم.