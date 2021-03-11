الاقتصاد

تقلص انكماش أسعار المنتجين في اليابان خلال شباط/فبراير

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت استقرار وتيرة النمو عند 0.4% دون تغير يذكر عن القراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير الماضي، لتعد بذلك القراءة الحالية أقل من التوقعات التي أشارت لتسارع وتيرة النمو إلى 0.5%.

 

وفي نفس السياق، فقد أوضحت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين تقلص الانكماش إلى 0.7% مقابل 1.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير، لتعد بذلك القراءة الحالية متوافقة مع التوقعات التي أشارت لنفس النسبة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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